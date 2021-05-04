Українець Шотурма став найкращим бомбардиром футзальної Ліги чемпіонів

«Продексім» - найбільш результативна команда

Український футзаліст херсонського «Продексіма» і збірної України Петро Шотурма став найкращим бомбардиром сезону Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ. На його рахунку сім голів.

Відзначимо, що «Продексім» також став найрезультативнішим колективом в футзальної Ліги чемпіонів 2020/21, забивши 35 голів. Основа цього успіху - розгром з рахунком 28:1 північноірландського «Росаріо». У цьому матчі Шотурма забив всі сім своїх м'ячів.

Відразу три українських гравця також увійшли до списку топ-5 асистентів сезону - Михайло Зварич зробив п'ять результативних передач, Петро Шотурма і Михайло Волянюк - по чотири.

Херсонський «Продексім» покинув футзальну Лігу чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Українці поступилися іспанському «Мовістар Інтеру» з рахунком 2:4.

Нагадаємо, вчора португальський «Спортінг» обіграв «Барселону» у фіналі Ліги чемпіонів - 4:3.

Фото: АФУ