Михайленко може очолити «Олександрію»

Переговори вже стартували.

Дмитро Михайленко є одним з головних кандидатів на пост головного тренера «Олександрії», повідомив журналіст Олег Ящук на сторінці в інстаграм, передає Укрінформ.

Повідомляється, що клуб із Кіровоградської області вже почав переговори з українським фахівцем.

Також «Олександрія» контактувала з екс-тренером «Олімпіка» Вісенте Гомесом.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на пост наставника «городян» є Олександр Бабич.

Михайленко в Україні очолював «Дніпро» і СК «Дніпро-1». Останнім місцем роботи тренера був кіпрський «Пафос», звідки він був звільнений в січні.

Нагадаємо, «Олександрія» займає восьме місце в чемпіонаті України. Головний тренер олександрійців Володимир Шаран може покинути команду після закінчення сезону.

Фото: scdnipro1.com.ua