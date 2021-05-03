Михайленко може очолити «Олександрію»
Дмитро Михайленко є одним з головних кандидатів на пост головного тренера «Олександрії», повідомив журналіст Олег Ящук на сторінці в інстаграм, передає Укрінформ.
Повідомляється, що клуб із Кіровоградської області вже почав переговори з українським фахівцем.
Також «Олександрія» контактувала з екс-тренером «Олімпіка» Вісенте Гомесом.
Раніше повідомлялося, що головним претендентом на пост наставника «городян» є Олександр Бабич.
Михайленко в Україні очолював «Дніпро» і СК «Дніпро-1». Останнім місцем роботи тренера був кіпрський «Пафос», звідки він був звільнений в січні.
Нагадаємо, «Олександрія» займає восьме місце в чемпіонаті України. Головний тренер олександрійців Володимир Шаран може покинути команду після закінчення сезону.
Фото: scdnipro1.com.ua