Ім'я нового головного тренера оголосять завтра.

Юрій Калитвинцев залишив «Олімпік», повідомляється на офіційному сайті клубу, передає Укрінформ. Контракт з українським фахівцем був розірваний за обопільною згодою сторін.

Сторони вирішили припинити співпрацю після розгромної поразки донецької команди від «Інгульця» (0:3) в 24-му турі чемпіонату України.

Разом з Калитвинцевим «Олімпік» покинули його асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко, а також фахівець з фізпідготовки Антон Дяченко.

Ім'я нового головного тренера команди оголосять завтра, 4 травня.

52-річний Калитвинцев очолив «Олімпік» в лютому. Під його керівництвом «олімпійці» виграли лише один матч з 10. Вісім поєдинків донеччани програли, ще один звели до нічиєї.

Нагадаємо, після поразки від «Інгульця» «Олімпік» з 21 очком опустився на передостанню, 13-у позицію. Відрив від останнього «Миная» становить три очки. 6 травня «олімпійці» зіграють проти «Руху».

Фото: olimpik.com.ua