Україна здобула ще дві олімпійські ліцензії у стрибках у воду

Ліцензії виграли Анна Писемська і Олег Сербін.

Збірна України зі стрибків у воду здобула ще дві олімпійські ліцензії на етапі Кубка світу в Токіо, передає Укрінформ.

Анна Писемська виграла путівку на Олімпіаду-2020 в індивідуальних стрибках з 3-метрового трампліну. А у стрибках з вишки путівку на Ігри виборов Олег Сербін.

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Всього в активі збірної України зі стрибків у воду вже 7 олімпійських ліцензій.

Як повідомляв Укрінформ, літні Олімпійські ігри в Токіо стартують 23-го липня.

Фото: Ukrainian Diving Federation