Україна здобула ще дві олімпійські ліцензії у стрибках у воду
Укрінформ
Ліцензії виграли Анна Писемська і Олег Сербін.
Збірна України зі стрибків у воду здобула ще дві олімпійські ліцензії на етапі Кубка світу в Токіо, передає Укрінформ.
Анна Писемська виграла путівку на Олімпіаду-2020 в індивідуальних стрибках з 3-метрового трампліну. А у стрибках з вишки путівку на Ігри виборов Олег Сербін.
Всього в активі збірної України зі стрибків у воду вже 7 олімпійських ліцензій.
Як повідомляв Укрінформ, літні Олімпійські ігри в Токіо стартують 23-го липня.
Фото: Ukrainian Diving Federation