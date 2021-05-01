Олексій Середа й Олег Сербін завоювали олімпійські ліцензії на Кубку світу в Токіо

Хлопці посіли 4 місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Сьогодні стартував ліцензійний Кубок світу зі стрибків у воду, повідомляється на сайті федерації, передає Укрінформ. Україну представляли дуети Кесарь-Арнаутова і Середа-Сербін у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну й 10-метрової вишки відповідно.

На вишці за олімпійські ліцензії боровся наймолодший дует турніру Олексій Середа-Олег Сербін і посів четверте місце. Всього за виступ вони набрали 393,54 бали і цього вистачило для завоювання олімпійських ліцензій. До п'єдисталу пошани хлопцям не вистачило 0,27 балів.

«Вітаю спортсменів і тренерський штаб із здобуттям олімпійської ліцензії та з потраплянням до 8-ки найсильніших синхронних пар світу. Вболіваємо за Вас та віримо у перемогу», – привітав хлопців з вдалим виступом віцепрезидент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов.

На трампліні Україну представляв новостворений дует – Вікторія Кесарь та Анна Арнаутова. До потрапляння у фінал (12 пар), їм не вистачило 6-ти балів.

Читайте також: Відомий склад збірної України з синхронного плавання на європейську першість

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо стартують 23-го липня 2021 - року. Збірна України зі стрибків у воду має 5 олімпійських ліцензій.

Фото: прес-служба федерації