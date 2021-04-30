Відомий склад збірної України з синхронного плавання на європейську першість

За 10 днів у Будапешті стартує чемпіонат Європи з водних видів спорту.

Став відомий склад збірної України з синхронного плавання, який виступить на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті, повідомляється на сторінці синхронного плавання у фейсбуці, передає Укрінформ.

Українки виступатимуть у технічному та довільному соло, технічному та довільному дуеті, технічній та довільній групі, комбо і хайлайті.

Склад збірної України з синхронного плавання: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Анна Носова.

Нагадаємо, на минулій континентальній першості, що проходила у 2018 році в Глазго, наші дівчата здобули 7 медалей: 1 – золоту, 5 – срібних і 1 – бронзу.

Фото: facebook.com