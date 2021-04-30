Відомий склад збірної України з синхронного плавання на європейську першість

Відомий склад збірної України з синхронного плавання на європейську першість

Укрінформ
За 10 днів у Будапешті стартує чемпіонат Європи з водних видів спорту.

Став відомий склад збірної України з синхронного плавання, який виступить на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті, повідомляється на сторінці синхронного плавання у фейсбуці, передає Укрінформ.

Українки виступатимуть у технічному та довільному соло, технічному та довільному дуеті, технічній та довільній групі, комбо і хайлайті. 

Склад збірної України з синхронного плавання: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Анна Носова.

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Нагадаємо, на минулій континентальній першості, що проходила у 2018 році в Глазго, наші дівчата здобули 7 медалей: 1 – золоту, 5 – срібних і 1 – бронзу.

Фото: facebook.com

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