Фінал Кубка України покаже UA:Перший

У матчі за трофей зійдуться «Динамо» і «Зоря».

Фінал футбольного Кубка України, в якому зіграють «Динамо» (Київ) і «Зоря» (Луганськ), покаже телеканал UA:Перший, повідомляє сайт телеканалу. Фінал зіграють 13 травня на Міському стадіоні в Тернополі. Початок - о 19:00. У півфінальних матчах «Динамо» впевнено перемогло «Агробізнес» (3:0), а «Зоря» в серії пенальті обіграла «Олександрію» (1:1, пенальті 4:3). Читайте також: Стало відомо, коли почнеться фінальний матч Кубка України з футболу Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» у минулому році завоювало Кубок України, перемігши у фіналі «Ворсклу» (1:1, пенальті 8:7).