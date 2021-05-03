Ілля Марченко поліпшив позиції в рейтингу АТР
Укрінформ
Перша "ракетка" України Ілля Марченко піднявся на одну сходинку в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).
Ілля тепер посідає 162-й рядок, передає Укрінформ.
Друга "ракетка" країни Сергій Стаховський втратив одне місце (213-та позиція).
У першій десятці найкращих тенісистів планети змін не відбулося. Першим йде серб Новак Джокович, другим - росіянин Даніїл Медведєв, третім - іспанець Рафаель Надаль.
На фото: Ілля Марченко/tennisua.org.