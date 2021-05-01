«Десна» у меншості звела внічию матч з «Колосом» на старті 24 туру УПЛ

Футболісти чернігівської «Десни» та ковалівського «Колоса» завершили унічию (2:2) гру 24-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі у Чернігові забили: Владислав Калитвинцев (59-та хвилина) - у господарів; Кирило Петров (30) та В'ячеслав Чурко (53) - у гостей. На 84-й хвилині власні ворота вразив захисник «Колоса» Микита Кравченко, передає Укрінформ.

На 67-й хвилині у «Десни» вилучений Владислав Огиря.

Сьогодні також зіграють донецький «Шахтар» і «Дніпро-1» (початок о 17.00; транслюватиме телеканал «Футбол 2»), полтавська «Ворскла» і київське «Динамо» (19.30; «Футбол 2»).

У неділю, 2 травня, пройдуть такі матчі:

«Рух» (Львів) - «Олександрія» (14.00; «Футбол 1»)

«Зоря» (Луганськ) - "Минай» (17.00; «Уніан-ТБ»)

«Маріуполь» - «Львів» (17.00; «Футбол 1»)

«Олімпік» (Донецьк) - «Інгулець» (19.30; «Футбол 1»).

Турнірне становище: «Динамо» - 58 очок (після 23-х ігор), «Шахтар» - 45 (23), «Зоря» - 41 (23), «Колос» - 38 (24), «Десна» - 37 (24), «Ворскла» - 37 (23), «Олександрія» - 29 (23), «Дніпро-1» - 29 (23), «Львів» - 25 (23), «Маріуполь» - 22 (23), «Олімпік» - 21 (23), «Рух» - 21 (23), «Інгулець» - 20 (23), «Минай» - 18 (23).

25-й тур УПЛ запланували на 5-6 травня.

Фото: upl.ua.