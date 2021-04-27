Артем Лобов і Денис Берінчик зустрілись перед боєм на голих кулаках в рамках Mahatch FC

Бійці обмінялися «подарунками» і відповіли на головні питання.

26 квітня в івент-просторі PMHUB пройшла прес-конференція перед майбутнім боєм Артема Лобова і Дениса Берінчика. Ірландський боєць і український боксер проведуть поєдинок на голих кулаках в рамках одного з івентів української ліги кулачних боїв Mahatch FC. Денис Беринчик, професіональний боксер і чинний чемпіон WBO International, в останньому бою кинув виклик ірландському екс-бійцю UFC і Bare Knuckle FC Артему Лобову. Після переговорів і підписання контракту призначили дату бою - 19 червня, передає Укрінформ.

Як заявив під час прес-конференції Андрій Лімонтов, співзасновник Mahatch FC, бій Лобова і Беринчика пройде в рамках регулярного івенту, але плануються відвідини глядачів і продаж квитків. Ситуація буде залежати від карантинних обмежень.

Сучасна промоутерська індустрія не обходиться без треш току, провокацій і гучних заяв. Ця конференція не стала винятком і бійці обмінялися нестандартними провокаційними подарунками. Денис Беринчик подарував ірландському бійцеві 2 ляща, пригадавши йому конфліктну ситуацію з командою російського екс-бійця UFC Хабіба Нурмагомедова. Артем Лобов, в свою чергу, так само вирішив не залишив противника без презенту, передавши боксеру футболку великого розміру з принтом виступу Дениса на телешоу «Танці з зірками». «Вона буде тобі як сукня», - пожартував Лобов.

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Під час прес-конференції бійці відповіли на всі питанняжурналістів, гостей і членів команд своїхсупротивників. Не обійшлося без провокацій і гострих висловлювань. Головною темою обговорення стали переваги кожного з бійців в цьомупротистоянні.

Одним з вагомих аргументів на користь Артема Лобова стало те, що він на голих кулаках переміг дворазового чемпіона світу Пола Маліньяджі. Як висловився сам ірландський боєць, перед першим боєм в кулачному спорті, він вибрав неправильний підхід в підготовці - боксерський. Провівши перший поєдинок, стало зрозуміло, що рішення помилкове - бої на голих кулаках відрізняються і мають свої особливості. Тому досвіду Берінчика в аматорському спорті і навіть досягнень на Олімпійських іграх не вистачить для того, щоб виграти у Лобова, вважає сам боєць.

Денис Берінчик у відповідь був небагатослівний і акцентував на тому, що все покаже бій і переможця виявлять в «мішкогоні». За нього висловилися представники його команди, нагадавши, що у Дениса є величезний досвід виступів і в кікбоксингу, і на вулиці.

Підсумували прес-конференцію черговою дуеллю поглядів. Бійці потиснули руки і публічно пообіцяли, що бій точно буде яскравим і принциповим, здаватися ніхто не має наміру. У свою чергу, Андрій Лімонтов заінтригував журналістів і майбутніх глядачів: «Ми будемо проводити подібні бої систематично. Але також один із пріоритетів – виховання своїх бійців і своїх чемпіонів. Зараз ми розвиваємося на територіїУкраїни, залучаючи аудиторію сусідніх країн. Нам цікаві Білорусь, Казахстан і аудиторія інших сусідніх країн. У найближчих планах – командний бій з представниками однієї з цих країн».

Фото: Паріматч