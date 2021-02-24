Денис Берінчик: думаю, що в 2022 році буде можливість побитися з Лопесом

Українець буде протистояти Хосе Санчесу в наступному поєдинку.

Український легкоатлет Денис Беринчик (14-0, 8 КО) прокоментував можливий поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО), повідомляє Суспільне Спорт, передає Укрінформ

«Незрозуміло, чи буде реванш у Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом. Там ще є такий Джордж Камбосос з Австралії, він - офіційний претендент на титул IBF. Я в черзі, як і всі світові боксери», - сказав Беринчик.

«Я думаю, що бій з Теофімо Лопесом відбудеться в 2022 році. Оскільки він є абсолютним чемпіоном світу, у нього є час відстоювати пояса з ким він хоче і як. А я поки не офіційний претендент. Ще не призначений бій, щоб я став офіційним претендентом. Я поки 3-й номер у рейтингу WBO і думаю, що в 2022 році буде можливість побитися з Лопесом», - додав український боксер.

Нагадаємо, 21 березня Беринчик вийде в ринг проти чилійця Хосе Санчеса.

Фото: facebook.com.