АПЛ: «Челсі» зіграв внічию з «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не вдалося відірватися від «лисиць», «Челсі» залишається на п'ятій позиції.

Лондонське «Челсі» вдома грає в безгольову нічию 0:0 проти «Манчестер Юнайтед» в 26-му турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.

Протягом обох таймів обидві команди мали свої шанси повести в рахунку, але надійна гра голкіперів і технічний брак завадили відзначитися.

Після нічиї «Манчестер Юнайтед» не зміг суттєво збільшити відставання від «Лестера», а «Челсі» не вдалося піднятися у топ-4 АПЛ.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 62 (26), 2.«МЮ» - 50 (26), 3.«Лестер» - 49 (26), 4.«Вест Гем» - 45 (26).

Фото: theguardian.com.