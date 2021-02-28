АПЛ: «Лестер» поступився «Арсеналу»

«Лисиці» не змогли піднятися на другу сходинку турнірної таблиці.

Лондонський «Арсенал» на виїзді обіграв «Лестер» 3:1 в 26-му турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.

На початку першого тайму півзахисник «лисиць» Тілеманс відкрив рахунок. Бразилець Давід Луїс відновив паритет на 39-й хвилині. В кінці першої половини зустрічі Ляказетт реалізував пенальті і вивів «Арсенал» вперед.

В другому таймі Пепе встановив фінальний результат на 52-й хвилині.

Після поразки «Лестер» залишається на третьому місці. У «Манчестер Юнайтед» з'явився шанс остатачно закріпитися на другій позиції.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 62 (26), 2.«МЮ» - 49 (25), 3.«Лестер» - 49 (26), 4.«Вест Гем» - 45 (26).

Сьогодні в 26-му турі АПЛ «Челсі» приймає «Манчестер Юнайтед» о 18:30.

Фото: theguardian.com.