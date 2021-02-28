Серія А: «Інтер» впевнено розібрався із «Дженоа»

«Нерадзуррі» збільшили відставання від «Мілана» до семи пунктів.

Міланський «Інтер» вдома легко переміг «Дженоа» 3:0 в 24-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

На 1-й хвилині матчу лідер «Інтера» Лукаку відкрив рахунок.

В другому таймі Дарміан подвоїв перевагу своєї команди на 69-й хвилині. Санчес встановив фінальний рахунок у матчі на 80-й хвилині.

Після сьогоднішньої перемоги «Інтер» збільшив відставання від «Мілана» до семи очок.

Нагадуємо, чинний чемпіон «Ювентус» посідає третє місце - 49 пунктів після 23-х зіграних матчів.

Сьогодні в 24-му турі Серії А зійдуться «Рома» й «Мілан» о 21:45.

Фото: gazetta.it.