Серія А: «Інтер» впевнено розібрався із «Дженоа»
Укрінформ
«Нерадзуррі» збільшили відставання від «Мілана» до семи пунктів.
Міланський «Інтер» вдома легко переміг «Дженоа» 3:0 в 24-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.
На 1-й хвилині матчу лідер «Інтера» Лукаку відкрив рахунок.
В другому таймі Дарміан подвоїв перевагу своєї команди на 69-й хвилині. Санчес встановив фінальний рахунок у матчі на 80-й хвилині.
Після сьогоднішньої перемоги «Інтер» збільшив відставання від «Мілана» до семи очок.
Нагадуємо, чинний чемпіон «Ювентус» посідає третє місце - 49 пунктів після 23-х зіграних матчів.
Сьогодні в 24-му турі Серії А зійдуться «Рома» й «Мілан» о 21:45.
Фото: gazetta.it.