Серія А: Гол Малиновського допоміг «Аталанті» піднятися в топ-4
Укрінформ
У «Роми» сьогодні буде шанс повернути собі четверту стрічку.
«Аталанта» в гостях обіграла «Сампдорію» 2:0 в 24-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.
В першому таймі український півзахисник «бергамасків» Руслан Малиновський дальнім ударом відкрив рахунок на 40-й хвилині.
Робін Госенс збільшив перевагу «Аталанти» на 70-й хвилині.
Після перемоги над «Сампдорією» «Аталанта» піднялася на четверту сходинку Серії А.
Нагадаємо, міланський «Інтер» очолює турнірну таблицю Серії А - 53 пункти після 23-х ігор.
Фото: gazetta.it.