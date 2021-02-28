Серія А: Гол Малиновського допоміг «Аталанті» піднятися в топ-4

У «Роми» сьогодні буде шанс повернути собі четверту стрічку.

«Аталанта» в гостях обіграла «Сампдорію» 2:0 в 24-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ. В першому таймі український півзахисник «бергамасків» Руслан Малиновський дальнім ударом відкрив рахунок на 40-й хвилині. Робін Госенс збільшив перевагу «Аталанти» на 70-й хвилині. Після перемоги над «Сампдорією» «Аталанта» піднялася на четверту сходинку Серії А. Читайте також: Серія А: Гол Роналду не допоміг «Ювентусу» виграти у «Верони» Нагадаємо, міланський «Інтер» очолює турнірну таблицю Серії А - 53 пункти після 23-х ігор. Фото: gazetta.it.