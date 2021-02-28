Серія А: Гол Малиновського допоміг «Аталанті» піднятися в топ-4

Серія А: Гол Малиновського допоміг «Аталанті» піднятися в топ-4

Укрінформ
У «Роми» сьогодні буде шанс повернути собі четверту стрічку.

«Аталанта» в гостях обіграла «Сампдорію» 2:0 в 24-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі український півзахисник «бергамасків» Руслан Малиновський дальнім ударом відкрив рахунок на 40-й хвилині.

Робін Госенс збільшив перевагу «Аталанти» на 70-й хвилині.

Після перемоги над «Сампдорією» «Аталанта» піднялася на четверту сходинку Серії А. 

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Нагадаємо, міланський «Інтер» очолює турнірну таблицю Серії А - 53 пункти після 23-х ігор. 

Фото: gazetta.it.

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