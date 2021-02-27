Серія А: Гол Роналду не допоміг «Ювентусу» виграти у «Верони»

«Стара сеньйора» не змогла відірватися від «Роми».

Туринський «Ювентус» в гостях зіграв внічию з «Вероною» 1:1 в 24-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі туринці тиснули на опонентів, але забити не вдавалося.

В другому таймі лідер «Ювентуса» Кріштіану Роналду відкрив рахунок на 49-й хвилині. «Верона» відігралася на 77-й хвилині зусиллями Барака

Після нічиї з «Вероною» «Ювентус» залишився на 3-й сходинці, маючи в активі 46 пунктів після 23-х зіграних матчів.

Нагадаємо, «Інтер» очолює Серію А - 53 очка після 23-х ігор. На чотири пункти від лідерів чемпіонату відстає «Мілан».

Фото: gazzetta.it.