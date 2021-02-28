УХЛ: «Краматорськ» переміг «Кременчук»

Новачок ліги завершив регулярний чемпіонат на 4-й позиції.

В українській хокейній лізі (УХЛ) завершується регулярний чемпіонат. В матчі 38-го туру «Краматорськ» переміг на своєму льоду «Кременчук» 3:1, повідомляє Укрінформ.

Новачок ліги завершив регулярний чемпіонат на 4-й позиції. Шайби закидали: Ципнятов, Гринь, Жвачкін – «Краматорськ»; Ворона – «Кременчук».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 62 (35), 2.«Кременчук» - 58 (37), 3.«Сокіл» - 51 (35).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 38-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Дніпро» (Херсон) переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 4:3, а «Маріуполь» обіграв в серії булітів «Білий Барс» (Біла Церква) 2:1.

Фото: сайт УХЛ