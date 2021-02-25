УХЛ: «Сокіл» програв «Краматорську»

«Краматорськ» виграв 22-й матч в сезоні і наблизився в турнірній таблиці до «Сокола».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 37-го туру «Сокіл» (Київ) програв на своєму льоду «Краматорську» 0:3, повідомляє Укрінформ.

«Краматорськ» виграв 22-й матч в сезоні і наблизився в турнірній таблиці до «Сокола». Шайби закидали: Столяренко, Сурсов, Гринь – «Краматорськ».

В другому матчі дня «Дніпро» (Херсон) приймає «Білий Барс» (Біла Церква).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 62 (35), 2.«Кременчук» - 58 (36), 3.«Сокіл» - 51 (35).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 37-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Кременчук» переміг на своєму льоду «Донбас» 5:2, а «Крижані Вовки» перемогли вдома «Маріуполь» 6:4.

Фото: сайт УХЛ