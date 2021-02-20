УХЛ: «Донбас» обіграв «Краматорськ»

Лідер виграв 30-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 36-го туру «Донбас» переміг на своєму льоду «Краматорськ» 5:1, повідомляє Укрінформ.

Лідер виграв 30-й матч в сезоні. Шайби закидали: Коренчук, Сигарьов, Лялька, Горечишников, Захаров – «Донбас»; Геворкян – «Краматорськ».

В другому матчі дня «Кременчук» приймає «Сокіл» (Київ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 62 (34), 2.«Кременчук» - 56 (34), 3.«Сокіл» - 49 (33).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 35-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Краматорськ» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 4:3, а «Дніпро» (Херсон) переміг «Сокіл» (Київ) 3:2.

Фото: сайт УХЛ