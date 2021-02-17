УХЛ: «Донбас» переміг «Білий Барс»

Лідер чемпіонату виграв 29-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 35-го туру «Донбас» переміг на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 3:2, повідомляє Укрінформ.

Лідер чемпіонату виграв 29-й матч в сезоні. Шайби закидали: Сигарьов-2, Бирюков – «Донбас»; Бабинець, Благой – «Білий Барс».

В другому матчі дня «Маріуполь» приймає «Кременчук».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 60 (33), 2.«Кременчук» - 54 (33), 3.«Сокіл» - 48 (32).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 34-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Донбас» переміг на чужому льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 7:2.

Фото: сайт УХЛ