Українські боксери завоювали 6 медалей на міжнародному турнірі в Болгарії
Укрінформ
У Хижняка - золото.
Українці завоювали шість медалей на 72-му міжнародному турнірі з боксу класу «А» Странджа-2021, який проходив в Болгарії, повідомляє Укрінформ.
В активі Олександра Хижняка золото. Український боксер у фіналі мав битися з росіянином Павлом Сосуліним, однак той не з'явився на бій. Для Хижняка ця перемога стала вже третьою поспіль на цьому турнірі.
В активі нашої збірної також три срібла. Нагороди здобули Анна Лисенко, Євген Барабанов і Цотне Рогава.
Бронзові нагороди заробили Юлія Циплакова і Максим Коц.
Нагадаємо, 21-го березня Денис Беринчик проведе бій з чилійцем Хосе Санчесом
Фото: Суспільне.