Українські боксери завоювали 6 медалей на міжнародному турнірі в Болгарії

У Хижняка - золото.

Українці завоювали шість медалей на 72-му міжнародному турнірі з боксу класу «А» Странджа-2021, який проходив в Болгарії, повідомляє Укрінформ.

В активі Олександра Хижняка золото. Український боксер у фіналі мав битися з росіянином Павлом Сосуліним, однак той не з'явився на бій. Для Хижняка ця перемога стала вже третьою поспіль на цьому турнірі.

В активі нашої збірної також три срібла. Нагороди здобули Анна Лисенко, Євген Барабанов і Цотне Рогава.

Бронзові нагороди заробили Юлія Циплакова і Максим Коц.

Нагадаємо, 21-го березня Денис Беринчик проведе бій з чилійцем Хосе Санчесом

Фото: Суспільне.