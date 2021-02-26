Суперліга: «Дніпро» програв «Київ-Баскету», перемоги «Тернополя» і «Черкаських Мавп»

Кияни виграли 18-й матч в чемпіонаті і втретє обіграли «Дніпро» в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У центральному матчі третього кола «Дніпро» програв на своєму майданчику «Київ-Баскету» 74:84, повідомляє Укрінформ.

Кияни виграли 18-й матч в чемпіонаті і втретє обіграли «Дніпро» в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Брендон Янг («Київ-Баскет») – 19.

Сьогодні зіграли ще два матчі. «Миколаїв» втретє в сезоні програв «Тернополю» 73:79, а «Черкаські Мавпи» виграли на своєму майданчику у «Прометея» 94:90 і перервали переможну серію команди з Кам’янського.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 18 перемог (4 поразки) = 81.8%, «Дніпро» - 15 (7) = 68.2%, «Запоріжжя» - 15 (8) = 65.2%, «Прометей» - 14 (8) = 63.6%, «Тернопіль» - 15 (9) = 62.5%, «Хімік» - 13 (9) = 59.1%.

Як повідомляв Укрінформ, у матчі третього кола регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Одеса» обіграла на своєму майданчику «Будівельник» (Київ) 81:80.