Стартував XXIV Київський Міжнародний турнір з трьох видів боротьби

26-28 лютого в столичному палаці спорту відбудеться XXIV Київський Міжнародний турнір з трьох видів боротьби, присвячений видатним українським борцям та тренерам.

Вже майже чверть століття Київський турнір збирає на своїх килимах усіх зірок сучасної боротьби. Тут запалюються нові імена, а на трибунах в перших рядах сидять ветерани боротьби, ті, хто є справжніми легендами. Щороку під час урочистої церемонії відкриття сучасні спортсмени вшановують своїх наставників, ветеранів боротьби, згадують тих, хто заклав основу спортивної боротьби в Україні, передає Укрінформ.

Ось і цього лютого в Олімпійський рік до Києва приїдуть борці з усієї планети, аби напередодні чемпіонату Європи та Олімпійських ліцензійних турнірів випробувати свої сили, поглянути на суперників. Після тривалої перерви в змаганнях по всьому світу через пандемію, саме Київський турнір стане трампліном де команди з різних країн зможуть перевірити своїх найперспективніших борців.

Оскільки Київський турнір є єдиним офіційним турніром United World Wrestling в лютому місяці, то до столиці України з’їдеться рекордна кількість країн учасниць. Очікуються представники 35 країн світу з усіх континентів. І напередодні турніру Федерація греко-римської боротьби України та її генеральний спонсор компанія Parimatch запрошують всіх вболівальників підтримати наших спортсменів.

Вже напередодні турніру близько 250 борців з різних куточків світу приїхали до Києва, аби пройти спільні навчально-тренувальні збори разом з українськими збірними в Олімпійському центрі Конча-Заспа.

Київський Міжнародний турнір стане однією з найзнаковіших подій 2021 року в світі спортивної боротьби. Попереду розіграш путівок до Токіо та власне така очікувана Олімпіада. Київ з гордістю приймає спортивну подію світового значення та гарантує традиційно високий рівень змагань та справжню українську гостинність.