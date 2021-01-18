Беленюк і Насібов виграли золото на Гран-прі в Загребі

Кучмій став срібним призером турніру, Фільчаков - бронзовим.

Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов виграли золоті медалі на турнірі серії Гран-прі в Загребі, повідомляє Укрінформ.

Беленюк став чемпіоном змагання у ваговій категорії до 87 кілограм. У фіналі Жан переміг представника Швеції Олександра Степанетіча (9:1).

Насібов виграв золото у ваговій категорії до 72 кілограм. У вирішальній сутичці він переміг Ахмета Їлмаза (3:2) з Туреччини.

Срібним призером турніру став Микола Кучмій. Українець через травму відмовився від фінальної сутички у ваговій категорії до 130 кілограм. Бронзу Гран-прі в категорії до 82 кілограм виграв Ярослав Фільчаков.

Нагадаємо, греко-римську боротьбу можуть не включити в програму Олімпійських ігор-2024.

Фото: фейсбук Жана Беленюка.



