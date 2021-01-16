Гераскевич - 6-й у загальному заліку Кубка світу зі скелетону

Це його кращий результат в сезоні.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич піднявся на рекордну шосте сходинку в загальному заліку Кубка світу, повідомляє «Суспільне Спорт», передає Укрінформ.

Українцю вдалося потрапити в топ-10. Гераскевич залишається одним з 7 скелетоністів, які не пропускали стартів. На етапі Кубка світу в Швейцарії українець показав 11-й результат.

Владислав пропустить наступний етап Кубка світу. Він візьме участь в юніорському чемпіонаті світу.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2020 в Лозанні українці вибороли чотири медалі, з них одна золота.

Фото: Getty Images.