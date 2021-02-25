«Шахтар» обіграв «Маккабі» і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА

Футболісти донецького «Шахтаря», двічі обігравши ізраїльський «Маккабі», вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Після виїзної перемоги на «Блумфілді» в Тель-Авіві (2:0) «гірники» взяли гору над «Маккабі» і в матчі у відповідь 1/16 фіналу - 1:0, повідомляє Укрінформ.

На НСК «Олімпійський» в Києві м'яч забив Жуніор Мораес, який реалізував пенальті на 67-й хвилині.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія). Перші поєдинки будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.