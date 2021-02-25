«Шахтар» - «Маккабі». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між чемпіонами України та Ізраїлю - футболістами донецького «Шахтаря» і «Маккабі» з Тель-Авіва.

«Шахтар» (Донецьк) - «Маккабі» (Тель-Авів)

0:0

25 лютого 2021 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 19.55. Температура +7С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому зійдуться донецький «Шахтар» та тель-авівський «Маккабі».

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Стартові склади:

«Шахтар» - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

«Маккабі» - .

Головний тренер - Патрік ван Леувен (Голландія).

Арбітр - Хосе Санчес (Іспанія).

Перший матч минулого тижня на «Блумфілді» в Тель-Авіві завершився перемогою «Шахтаря» з рахунком 2:0.

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до 1/8 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії розіграшу відбудеться 26 лютого.

Фото: ФК «Шахтар».