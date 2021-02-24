Каштру: ми намагаємося відновити Степаненка до матчу з «Маккабі»

Завтра «Шахтар» прийме ізраїльтян в Києві.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру поділився очікуваннями від майбутнього матчу з «Маккабі Тель-Авів» в Лізі Європи, повідомляє Укрінформ.

«Підготовка була хороша, ми відчуваємо себе дуже впевнено. Розуміємо, наскільки важливою буде завтрашня гра. Якщо говорити про Степаненка - у нього була невелика проблема, ми намагаємося відновити його до матчу. Постараємося зробити все можливе, щоб він був готовий», - зазначив Каштру.

«Нічого ще не вирішено. Я давно у футболі і навчився, що не можна ніколи радіти заздалегідь. Потрібно бути дуже уважними. Ми виходимо на кожен поєдинок перемагати. І на матч з «Маккабі», і на матч з «Зорею» я поставлю найсильніший склад, який буде потрібен. Я як тренер беру на себе відповідальність за все, що відбувається. Якщо будуть якісь проблеми, я беру на себе відповідальність. Завжди потрібно думати головою і приймати краще рішення для команди», - акцентував на важливості майбутніх матчів тренер «Шахтаря».

«Мораєс дуже багато і віддано працює, він щодня віддається і виконує всі завдання. Я розумію, всім би хотілося, щоб він забивав більше. Стосовно нападників: Дентіньо і В'юнник травмовані, але Мораес і Фернандо - професіонали, їм не потрібна конкуренція або тиск, щоб показувати себе кращим чином. Практично всі гравці знаходяться у відмінних кондиціях, включаючи Корнієнка та Коноплянку. Всі готові грати проти «Маккабі». Всі хлопці відновилися, сподіваюся, всі будуть готові», - додав Луїш Каштру щодо готовності лінії атаки.

Завтра, 25 лютого, «Шахтар» прийме «Маккабі» на НСК «Олімпійський» в Києві. Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи розпочнеться о 19:55.

Нагадаємо, минулого тижня команда Луїша Каштру впевнено перемогла «Маккабі» в Ізраїлі (2:0) завдяки голам Алана Патріка і Тете.

Фото: shakhtar.com.