На матч «Шахтар» - «Маккабі» продали 10 тисяч квитків

Максимально можлива заповнюваність на цій грі – 21 тисяча місць.

На матч 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» - «Маккабі» уже продано понад 10 тисяч квитків, повідомили Tribuna.com в прес-службі «Шахтаря».

Стандартні квитки коштують від 100 до 700 гривень. Найдорожчі в Sky Box - від 6 до 10 тисяч гривень.

УЄФА дозволив заповнювати стадіони на 30%. Матч відбудеться на НСК «Олімпійський», на ньому 30% - це близько 21 тисячі місць.

Відкрите тренування ФК "Маккабі" / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, матч «Шахтар» - «Маккабі» зіграють в четвер, 25 лютого в Києві. Початок зустрічі о 19:55. Перша гра в Ізраїлі завершилася перемогою команди Луїша Каштру (2:0). Голи в активі Алана Патріка і Тете.

Фото: сайт ФК "Шахтар"