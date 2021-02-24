УХЛ: «Кременчук» обіграв «Донбас»

«Кременчук» виграв 28-й матч в сезоні і вдруге в цьому чемпіонаті обіграв «Донбас».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В центральному матчі 37-го туру «Кременчук» переміг на своєму льоду «Донбас» 5:2, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» виграв 28-й матч в сезоні і вдруге в цьому чемпіонаті обіграв «Донбас». Шайби закидали: Гриценко-2, Ворона, Деніскін-2 – «Кременчук»; Шишлянников, Лялька – «Донбас».

В другому матчі дня «Крижані Вовки» приймають «Маріуполь».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 62 (35), 2.«Кременчук» - 58 (36), 3.«Сокіл» - 51 (34).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 36-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Донбас» переміг на своєму льоду «Краматорськ» 5:1, а «Кременчук» програв вдома «Соколу» (Київ) 1:3.

Фото: сайт УХЛ