УХЛ: «Білий Барс» обіграв «Крижаних Вовків»

Команда з Білої Церкви виграла 8-й матч в сезоні і перервала серію поразок.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 36-го туру «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на чужому льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 6:2, повідомляє Укрінформ.

Команда з Білої Церкви виграла 8-й матч в сезоні і перервала серію поразок. Шайби закидали: Благой-2, Ружников-2, Бородай, Бабинець – «Білий Барс»; Лучников, Геффернан – «Крижані Вовки».

В другому матчі дня «Маріуполь» приймає «Дніпро» (Херсон).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 62 (34), 2.«Кременчук» - 56 (35), 3.«Сокіл» - 51 (34).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 36-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Донбас» переміг на своєму льоду «Краматорськ» 5:1, а «Кременчук» програв вдома «Соколу» (Київ) 1:3.

Фото: сайт УХЛ