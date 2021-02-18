УХЛ: «Краматорськ» переміг «Крижаних Вовків»

Новачок ліги виграв 21-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 35-го туру «Краматорськ» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 4:3, повідомляє Укрінформ.

Новачок ліги виграв 21-й матч в сезоні. Шайби закидали: Ципнятов-2, Столяренко, Кривошапкін – «Краматорськ»; Орлов, Анкудінов, Геффернан – «Крижані Вовки».

В другому матчі дня «Дніпро» (Херсон) приймає «Сокіл» (Київ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 60 (33), 2.«Кременчук» - 56 (34), 3.«Сокіл» - 48 (32).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 35-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Донбас» переміг на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 3:2, а «Маріуполь» програв вдома «Кременчуку» 1:5.

Фото: сайт УХЛ