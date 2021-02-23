«Ред Булл» представив новий болід на сезон «Формули-1»

Команда «Ред Булл» представила болід на новий сезон чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів "Формули-1".

Болід отримав назву RB16B і побудований на двигуні Honda, з якої "Ред Булл" продовжить співпрацювати до завершення сезону-2024, повідомляє офіційний сайт "Формули-1".

Минулого сезону команда використовувала болід RB16. Новинка зовні схожа на свого попередника, однак новий болід відрізняє більш пророблена зона бічних дефлекторів та більш компактна задня частина автомобіля.

У новому сезоні за "Ред Булл" виступатимуть нідердандець Макс Ферстаппен та мексиканець Серхіо Перес.

Передсезонні тести у Бахрейні пройдуть 12-14 березня. Перша гонка сезону відбудеться там же 28 березня.

Фото: formula1.com.