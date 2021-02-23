Проєкт футбольного клубу «Шахтар» отримав нагороду від УЄФА

Президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко за дорученням очільника європейського футболу Александера Чеферіна вручив генеральному директору ФК "Шахтар" (Донецьк) Сергію Палкіну почесну відзнаку.

Український фонд Shakhtar Social Foundation отримав срібну нагороду UEFA Grassroots Awards за роботу в напрямку розвитку масового футболу в номінації "Кращий професіональний клуб 2020 року", повідомляє пресслужба УАФ.

Shakhtar Social Foundation - некомерційний фонд, створений ФК "Шахтар" 2018 року для реалізації соціальних та благодійних проєктів клубу, а також розвитку масового дитячого футболу в Україні.

Почесне друге місце в номінації "Кращий професіональний клуб" отримав проєкт фонду під назвою "Давай, грай!". Цей проєкт виконує не лише спортивно-освітню, а й соціально-інклюзивну функцію, створюючи дітлахам умови для нормального життя за допомогою футболу.

"Дякую ФК "Шахтар", його керівництву за плідну роботу. Приємно, що зусилля клубу спрямовані не лише на вдалі виступи в українських та міжнародних змаганнях, підготовку гравців для різних збірних України. Важливо, що в наші непрості для всього світового футболу часи "Шахтар" є одним з лідерів серед європейських клубів за розвитком масового футболу і впровадженням соціальних проєктів", - зазначив Андрій Павелко.

Фото: uaf.ua.