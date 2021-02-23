Проєкт футбольного клубу «Шахтар» отримав нагороду від УЄФА
Український фонд Shakhtar Social Foundation отримав срібну нагороду UEFA Grassroots Awards за роботу в напрямку розвитку масового футболу в номінації "Кращий професіональний клуб 2020 року", повідомляє пресслужба УАФ.
Shakhtar Social Foundation - некомерційний фонд, створений ФК "Шахтар" 2018 року для реалізації соціальних та благодійних проєктів клубу, а також розвитку масового дитячого футболу в Україні.
Почесне друге місце в номінації "Кращий професіональний клуб" отримав проєкт фонду під назвою "Давай, грай!". Цей проєкт виконує не лише спортивно-освітню, а й соціально-інклюзивну функцію, створюючи дітлахам умови для нормального життя за допомогою футболу.
"Дякую ФК "Шахтар", його керівництву за плідну роботу. Приємно, що зусилля клубу спрямовані не лише на вдалі виступи в українських та міжнародних змаганнях, підготовку гравців для різних збірних України. Важливо, що в наші непрості для всього світового футболу часи "Шахтар" є одним з лідерів серед європейських клубів за розвитком масового футболу і впровадженням соціальних проєктів", - зазначив Андрій Павелко.
Фото: uaf.ua.