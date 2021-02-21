Підгрушна посіла 12 місце у мас-старті чемпіонату світу з біатлону

Українка Олена Підгрушна стала 12-ю у гонці з масовим стартом на 12,5 км у заключний день чемпіонату світу з біатлону у Поклюці (Словенія).

Підгрушна з двома колами штрафу поступилася переможниці австрійці Лізі-Терезі Хаузер (0 промахів) 1 хвилину 36,5 секунди, повідомляє Укрінформ. «Срібло» здобула норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд (1 промах; відставання від лідера - 21,7 секунди), «бронза» дісталася її співвітчизниці Тіріл Екгофф(3; +23,0). Друга представниця України в гонці Дар'я Блашко (6 промахів) фінішувала 29-ю. Загалом на старт вийшли 30 біатлоністкок. Читайте також: Українки здобули «бронзу» в естафеті чемпіонату світу з біатлону Чемпіонат світу у Поклюці завершить сьогодні о 16.15 чоловічий мас-старт за участю українця Артема Прими. На фото: Олена Підгрушна (biathlon.com.ua).