Гол Яремчука не допоміг «Генту» перемогти «Мехален»
Укрінформ
Український нападник забиває у третьому матчі поспіль.
«Гент» зіграв в гостях внічию з «Мехаленом» 1:1 у бельгійській лізі, повідомляє Укрінформ.
На початку першого тайму форвард Романа Яремчука «Гента» Роман Яремчук забив гол і вивів свою команду вперед. На 16-й хвилині вінгер «Мехалена» Сторн зрівняв рахунок на табло.
В другому «Мехален» тиснув на суперника, але відзначитися не вдалося.
Для українського форварда гол у сьогоднішньому матчі став 14-м у бельгійській лізі. Український вінгер «Мехалена» Швед був поза заявкою на гру.
Нагадаємо, «Гент» посідає 12-е місце у бельгійській лізі Жупіле.
Фото: Getty Images.