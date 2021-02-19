Гол Яремчука не допоміг «Генту» перемогти «Мехален»

Український нападник забиває у третьому матчі поспіль.

«Гент» зіграв в гостях внічию з «Мехаленом» 1:1 у бельгійській лізі, повідомляє Укрінформ.

На початку першого тайму форвард Романа Яремчука «Гента» Роман Яремчук забив гол і вивів свою команду вперед. На 16-й хвилині вінгер «Мехалена» Сторн зрівняв рахунок на табло.

В другому «Мехален» тиснув на суперника, але відзначитися не вдалося.

Для українського форварда гол у сьогоднішньому матчі став 14-м у бельгійській лізі. Український вінгер «Мехалена» Швед був поза заявкою на гру.

Нагадаємо, «Гент» посідає 12-е місце у бельгійській лізі Жупіле.

Фото: Getty Images.



