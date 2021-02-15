Хет-трік і асист Яремчука допоміг «Генту» розгромити «Мускрон»

В цьому сезоні Яремчук забив вже 13 голів в лізі.

Бельгійський «Гент» вдома обіграв «Мускрон» 4:0 в рамках чемпіонату Бельгії, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі на 28-й хвилині Роман Яремчук відкрив рахунок у матчі.

В другому таймі на 70-й хвилині Тісоудалі забив другий гол «Гента» з передачі Романа. На 85-й хвилині Яремчук зробив дубль. В кінці зустрічі український форвард забив свій третій і четвертий гол своєї команди.

Навіть після перемоги «Гент» продовжує перебувати в середині турнірної таблиці чемпіонату Бельгії - 12 місце.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація про інтерес римської «Роми» до Романа Яремчука, але представники «Гента» забажали отримати привабливішу пропозицію щодо українця.

Фото: Getty Images.