Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні в Поклюці - чоловіча індивідуальна гонка

Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить у середу, 17 лютого, чоловіча індивідуальні гонка.

Збірну України на дистанції 20 км з чотирма вогневими рубежами представлятимуть Артем Тищенко (13-й стартовий номер), Дмитро Підручний (56), Артем Прима (75) та Антон Дудченко (101), передає Укрінформ. Старт гонки запланований на 15.30 за київським часом. Читайте також: Індивідуальну гонку чемпіонату світу виграла чеська біатлоністка У четвер, 18 лютого, в Поклюці пройде одиночна змішана естафета. Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого.