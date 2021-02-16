Запісоцький: засідання CAS по матчу зі Швейцарією тривало понад 5 годин

Розглядали скаргу УАФ щодо технічної поразки збірної України.

Генсек УАФ Юрій Запісоцький розповів, як пройшло слухання CAS у справі матчу Швейцарія - Україна, повідомляє УАФ, передає Укрінформ.

«Спортивний арбітражний суд чітко дотримується процедурних моментів, серед яких - право сторін, що беруть участь в процесі, бути почутими. Всім трьом сторонам, які брали участь в засіданні - української та швейцарської асоціаціям, а також представнику УЄФА - було надано право озвучити аргументацію своїх позицій і апелювати до аргументів опонентів», - сказав Юрій Запісоцький.

«Засідання тривало більше п'яти годин. На мій погляд, наша юридична команда спрацювала професійно. А рішення у справі буде належним чином оголошено Спортивним арбітражним судом Лозанни відповідно до чинних процедурними правилами», - додав генсек УАФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рішення CAS у справі матчу Швейцарія - Україна буде через 3 тижні.

Фото: FootBoom.



