Українець повернув чемпіонські пояси легенді боксу

Микола Ковальчук відвідав легендарного Роберто Дюрана і виконав важливу місію WBC.

Відомий український юрист Микола Ковальчук разом з послом WBC Чіко Лопесом виконали відповідальну місію, санкціоновану президентом Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейманом. Микола і Чіко полетіли в Панаму і передали легенді боксу Роберто Дюрану чотири чемпіонські пояси WBC замість вкрадених у знаменитого ветерана, повідомляє сайт братів Кличків.

Роберто Дюран був чемпіоном світу в чотирьох різних вагових категоріях, а всього за свою 33-річну боксерську кар'єру виступав у 10 вагових категоріях. Зараз Дюрану 69 років, він офіційно визнаний кращим боксером легкої ваги ХХ століття. Більшість авторитетних видань включає панамця в 10 кращих боксерів усіх часів. У 2002 році американський журнал The Ring поставив Дюрана на п'яте місце в списку 80 кращих боксерів за останні 80 років.

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Роберто Дюран приїздив до Києва восени 2018 на 56-ю Конвенцію WBC. Він віддав належне досягненням українського боксу і передав привіт меру Києва Віталію Кличку.

Нагадаємо, Микола Ковальчук свого часу працював адвокатом Олександра Усика.

Фото: instagram.com/kovalchukmykola