Чемпіонат світу з біатлону продовжує жіноча індивідуальна гонка
Укрінформ
Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить у вівторок, 16 лютого, жіноча індивідуальна гонка.
На 15-кілометровій дистанції з чотирма вогневими рубежами Україну представлятимуть Олена Підгрушна (2-й стартовий номер), Юлія Джима (64), Віта Семеренко (71) та Анастасія Меркушина (90), передає Укрінформ.
Старт гонки запланований на 13.05 за київським часом.
Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км відбудеться в Поклюці днем пізніше - 17 лютого (15.30).
Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого.