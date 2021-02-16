Чемпіонат світу з біатлону продовжує жіноча індивідуальна гонка

Чемпіонат світу з біатлону продовжує жіноча індивідуальна гонка

Укрінформ
Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить у вівторок, 16 лютого, жіноча індивідуальна гонка.

На 15-кілометровій дистанції з чотирма вогневими рубежами Україну представлятимуть Олена Підгрушна (2-й стартовий номер), Юлія Джима (64), Віта Семеренко (71) та Анастасія Меркушина (90), передає Укрінформ.

Старт гонки запланований на 13.05 за київським часом.

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Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км відбудеться в Поклюці днем ​​пізніше - 17 лютого (15.30).

Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого. 

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