Мирон Маркевич: готовий очолити клуб чемпіонату Польщі

Фахівець розповів, що в 2019 році міг опинитися в Екстраклассі.

Колишній тренер «Дніпра», «Металіста» і збірної України Мирон Маркевич, який нині обіймає посаду голови Комітету національних збірних УАФ повідомив, що не проти попрацювати в чемпіонаті Польщі, повідомляє Sportowefakty.wp.pl, передає Укрінформ.

За його словами, раніше він вже мав пропозиції від трьох клубів сусідньої країни.

«Чи цікавий варіант з чемпіонатом Польщі? Так. За умови, якщо це буде амбітний проект, і клуб буде боротися за трофеї. Середняк? Навряд чи. Але якщо клуб хоче чогось досягти, то я відкритий до переговорів», - повідомив Мирон Маркевич.

«У минулому я вів переговори з трьома польськими клубами - «Ягеллонією», «Легією» і «Шленськом». З «Легією» після фіналу Ліги Європи у Варшаві («Дніпро» - «Севілья»), а з «Шленськом» - півтора роки тому», - додав Мирон Богданович.

Нагадаємо, раніше Мирон Маркевич, якому нещодавно виповнилося 70 років, повідомив про готовність повернутися до тренерської роботи, і також готовий до пропозицій з УПЛ.

Фото: Getty Images.