Луческу, Рябоконь і Скрипник номіновані на звання найкращого тренера України в 2020-му

Київське «Динамо» Луческу закінчило 2020-й рік на першому місці в УПЛ.

УАФ назвала претендентів на звання кращого тренера України серед чоловічих команд за підсумками 2020 року, повідомляє Укрінформ. На нагороду номіновані Мірча Луческу («Динамо»), Віктор Скрипник («Зоря») та Олександр Рябоконь («Десна»). Нагородження відбудеться в рамках організованої УАФ церемонії «Футбольні зірки України-2020». Захід відбудеться 15 лютого. Читайте також: Юнацька ліга УЄФА: «Динамо» прийме «Барселону» 2 березня Нагадаємо, друга частина сезону в УПЛ почнеться в суботу 13-го лютого матчами «Зоря» - «Десна» і «Минай» - «Львів». Фото: XSPORT.