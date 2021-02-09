Юнацька ліга УЄФА: «Динамо» прийме «Барселону» 2 березня

На стадії 1/32 фіналу Юнацької ліги УЄФА футболісти київського "Динамо" зустрінуться з іспанською "Барселоною".

Поєдинок відбудеться 2 березня, повідомляє пресслужба столичного клубу.

Нинішнього сезону турнір змінив формат розіграшу, і всі етапи складатимуться з одноматчевих протистоянь на виліт. Жеребом було визначено, що київське "Динамо", яке проходило через Шлях Ліги чемпіонів, проведе матч 1/32 фіналу вдома.

Поєдинок проти "Барселони" юнацька команда "Динамо" зіграє на стадіоні Валерія Лобановського. Початок матчу - о 16:00.

Фото: fcdynamo.kiev.