«Динамо» розпочне підготовку до матчу з «Олімпіком» із середи

Футболісти київського «Динамо» проведуть у суботу, 13 лютого, перший офіційний матч у 2021 році.

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, після тренувальних зборів на турецькому узбережжі, команда Мірчі Луческу отримала один день відпочинку, і знову збереться на заміській базі у Віті-Литовській у середу в обід. У планах «біло-сині» теоретичне заняття та вечірнє тренування, передає Укрінформ.

У 14-му турі чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) «Динамо» прийматиме донецький «Олімпік». Матч відбудеться на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, початок - о 17.00 (трансляція - на телеканалі «2+2»).

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Динамо» зіграє з бельгійським «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Фото: ФК «Динамо» (Київ).