«Динамо» повернулося до Києва з турецького збору

«Біло-сині» відновлять тренування в середу.

«Динамо» повернулося до Києва після 11 днів на тренувальному зборі в Туреччині, повідомляється на офіційному сайті «Динамо», передає Укрінформ.

Гравці отримають один день відпочинку, а в середу, 10 лютого, відновлять тренувальний процес.

На зборі в Туреччині «Динамо» провело п'ять спарингів. Команда Мірчі Луческу поступилася «Лудогорцю» (1:2), зіграла внічию з «ЦСКА 1948» (2:2), а також перемогла тбіліське «Динамо» (1:0), «Шкендія» (1:0) і «БАТЕ» (5:2).

Перший офіційний матч в році кияни проведуть у суботу, 13 лютого, коли в 14-му турі чемпіонату України зіграють з «Олімпіком».

Нагадаємо, наступного тижня, 18 лютого, «Динамо» зіграє з «Брюгге» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться в Києві.

Фото: facebook.com.