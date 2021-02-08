«Олександрія» зіграла внічию з «Сабуртало» в контрольному матчі

Завтра команда Володимира Шарана проведе останній спаринг на зборі.

«Олександрія» зіграла внічию з грузинським «Сабуртало» в контрольному матчі на зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

Команда Володимира Шарана забила першою завдяки точному удару Богдана Мишенка з пенальті, але ближче до кінця зустрічі суперник відігрався.

Завтра, 9 лютого, «Олександрія» проведе заключний спаринг на зборі проти латвійської «Валмієри».

Нагадаємо, сезон в чемпіонаті олександрійці відновлять у неділю, 14 лютого, матчем з «Маріуполем». Початок гри - о 14:00.

Фото: fco.com.ua.