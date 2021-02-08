«Інгулець» обіграв казахстанський «Арис» у спарингу

Дубль оформив Оскар Мкомола.

«Інгулець» обіграв казахстанський «Арис» 2:0 в контрольному матчі на зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

Команда Сергія Лавриненка двічі забила у другому таймі: дублем відзначився Оскар Мкомола.

В останніх двох товариських матчах Інгулець також перемагав болгарські «Арду» (2:1) і «ЦСКА 1948» (1:0).

Нагадаємо, в неділю, 14 лютого, «Інгулець» зіграє з «Дніпром-1» в першому матчі другого кола чемпіонату України. Першу частину сезону команда з Петрово завершила на десятому місці.

Фото: facebook.com.