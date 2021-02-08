«Інгулець» обіграв казахстанський «Арис» у спарингу
Укрінформ
Дубль оформив Оскар Мкомола.
«Інгулець» обіграв казахстанський «Арис» 2:0 в контрольному матчі на зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.
Команда Сергія Лавриненка двічі забила у другому таймі: дублем відзначився Оскар Мкомола.
В останніх двох товариських матчах Інгулець також перемагав болгарські «Арду» (2:1) і «ЦСКА 1948» (1:0).
Нагадаємо, в неділю, 14 лютого, «Інгулець» зіграє з «Дніпром-1» в першому матчі другого кола чемпіонату України. Першу частину сезону команда з Петрово завершила на десятому місці.
Фото: facebook.com.