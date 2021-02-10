Національні асоціації підтримують реформування Ліги чемпіонів УЄФА

Представники національних асоціацій Союзу європейських футбольних асоціацій провели переговори з президентом УЕФА Александером Чеферін відносно реформування Ліги чемпіонів.

Переговори пройшли "дуже позитивно", і всі 55 асоціацій підтримують ідею реформування, повідомляє Sky Sports.

Головні особливості реформи Ліги чемпіонів - турнір збільшать з 32-х до 36-ти клубів, ігри у груповому етапі проходитимуть за швейцарською системою, і кожна команда зіграє по 10 матчів.

Новий формат Ліги чемпіонів УЄФА можжуть ввести з 2024 року.

Остаточне рішення з цього питання мають прийняти не раніше квітня.

Фото: skysports.com.