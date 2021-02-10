Ярмоленко розтягнув зв'язки коліна

Українець отримав травму в кубковому матчі проти «МЮ».

Головний тренер «Вест Хема» Девід Мойес розповів про пошкодження Андрія Ярмоленко в матчі Кубка Англії проти «Манчестер Юнайтед» (0:1, після додаткового часу), повідомляє football.london, передає Укрінформ.

«У Анджело Огбонна травма щиколотки, Ярмоленко трохи розтягнув зв'язки коліна. 10 лютого ми оцінимо ці пошкодження. Сподіваюся, вони не будуть такими вже серйозними», - сказав Девід Мойес.

«За останні кілька тижнів ми стали свідками деякого збільшення кількості травм. У футболі завжди бувають травми, але зараз ми спостерігаємо зростання їх кількості через графіка. На жаль, Ярмоленку довелося покинути поле через травму, що не дало нам можливості побачити, чи могли ми виступити трохи краще», - додав головний тренер «Вест Гема».

Нагадаємо, «Вест Гем» займає 6-е місце в АПЛ, маючи 39 пунктів після 23-х матчів. Від зони Ліги чемпіонів «молотобійців» відділяє лише один пункт.

Фото: twitter.com.